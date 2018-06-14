Диетологи рассказали, как избежать сахарного диабета

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Большинство людей знает, что сахарный диабет прочно укрепился в топ-списке хронических заболеваний. Диетологи рассказали, как предотвратить развитие болезни.

Сахарный диабет – это хроническое нарушение обмена веществ. Оно опасно тем, что в организме происходят необратимые изменения, способные серьезно отразиться на работе организма и даже привести к преждевременной смерти. Мировое ученое сообщество не прекращают проводить исследования, которые могут помочь найти способ остановить болезнь. Известный диетолог Элисс Гудман советует следовать нескольким простым правилам, чтобы предотвратить развитие болезни.

Первое, что нужно сделать – это свести потребление сахара к минимуму. Затем следует отказаться от употребления обработанных продуктов, потому что в них высокое содержание сахара. Следует включить в свой рацион натуральные продукты. Большое значение имеет качество сна, так как пока мы спим – организм обеспечивает снижение уровня глюкозы в крови.

Сладкоежкам диетологи рекомендуют обратить внимание на различные добавки, содержащие кислые продукты, например, не содержащие сахара напитки с добавлением лимона.

Также нужно уделить внимание внутренней гармонии, достижению которой будут способствовать различного рода гимнастики или йога.