Ускорение ионов поможет улучшить терапию рака

Онкологические заболевания и проблемы, связанные с их профилактикой и лечением, давно заботят лучшие учёные умы. Для борьбы с этим заболевания предлагаются самые разнообразные меры.
Сейчас группа учёных, в которую входили представители РФ, Германии и Чехии открыла новый метод. По их мнению, улучшить терапию рака поможет ускорение ионов, происходящее в лазерной плазме.
В настоящий момент медики пользуются тремя методами лечения рака. Это проведение операции, либо радио- или химиотерапии.
При облучении ионизирующей радиацией производится уничтожение не только злокачественных образований, но и здоровых тканей.
Новосозданные протоны могут быть направлены на конкретную часть тела, поражённую раком. Однако, чтобы их создать требуется применение ускорителя заряженных частиц.
Это оборудование пока является дорогим и очень габаритным. Синхроциклотрон, работающий во Франции, весит, к примеру, 900 тонн.
У лазерных ускорителей намного меньшая стоимость и масса. Однако им пока не удаётся выработка необходимого количества протонных пучков.
Учёные полагают, что выработанная ими методика ускорения ионов станет применима на практике и сможет массово использоваться при лечении рака.