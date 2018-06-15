Ускорение ионов поможет улучшить терапию рака

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Онкологические заболевания и проблемы, связанные с их профилактикой и лечением, давно заботят лучшие учёные умы. Для борьбы с этим заболевания предлагаются самые разнообразные меры.

Сейчас группа учёных, в которую входили представители РФ, Германии и Чехии открыла новый метод. По их мнению, улучшить терапию рака поможет ускорение ионов, происходящее в лазерной плазме.

В настоящий момент медики пользуются тремя методами лечения рака. Это проведение операции, либо радио- или химиотерапии.

При облучении ионизирующей радиацией производится уничтожение не только злокачественных образований, но и здоровых тканей.

Новосозданные протоны могут быть направлены на конкретную часть тела, поражённую раком. Однако, чтобы их создать требуется применение ускорителя заряженных частиц.

Это оборудование пока является дорогим и очень габаритным. Синхроциклотрон, работающий во Франции, весит, к примеру, 900 тонн.

У лазерных ускорителей намного меньшая стоимость и масса. Однако им пока не удаётся выработка необходимого количества протонных пучков.

Учёные полагают, что выработанная ими методика ускорения ионов станет применима на практике и сможет массово использоваться при лечении рака.