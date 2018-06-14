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Природа вымирает от вулканической и человеческой деятельности

Сегодня, 13:59

Всё новые и новые представители флоры и фауны становятся находящимися на грани своего полного исчезновения. Учёные установили основные факторы, влияющие на это.

По их мнению, природа вымирает от последствий вулканической и человеческой деятельности. К такому выводу пришли специалисты, работающие в Университете Флориды.

Учёные полагают, что именно эти факторы повышают в атмосфере уровень углекислого газа до его катастрофического количества. Следствием этого является истощение кислорода в мировом океане и массовое вымирание существующих там организмов.

К своему выводу учёные пришли после того, как исследовали последствия вулканической деятельности, произошедшей на Земле миллионы лет назад. Тогда она была настолько мощной, что атмосферу переполнила двуокись углерода.

Это привело к резкому изменению климата и исчезновению многих видов, которыми тогда располагала природа на планете.

Учёные связали это с тем, что сейчас многие океаны демонстрируют потерю содержащегося в них кислорода. Специалисты задумываются, не является ли это предвестником грядущего катаклизма.

Немалый «взнос» в это и у человеческой деятельности. Однако, если та условно «стабильна», то явное усиление вулканической активности очень беспокоит специалистов.

Если два этих фактора наложатся друг на друга, то природа может претерпеть очередной масштабный урон.

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