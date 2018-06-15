Учёные рассказали, как самоконтроль вредит человеку

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По словам исследователей, он обладает некой «тёмной стороной». Оказывается, что людям, которые любят планировать совершенно всё, стоит брать некие передышки. В противном случает они могут «сорваться».

Учёные из Университета Гвинетт в Джорджии рассказали, что именно инвалиды, которые обладают высоким уровнем интеллекта, могут обладать высоким уровнем планирования распорядка своего дня, в котором присутствует сильный самоконтроль. Такие люди обычно склонны составлять список дел, чтобы успеть всё за короткий промежуток времени.

Подобного рода самоконтроль исключает вредные привычки, такие как лень, а также другие воздействия внешнего мира. Однако на самом деле эта черта характера вредит человеку, она может вызвать обратную реакцию во время срыва.

По словам учёных, существуют пределы того, как сильно человек может сопротивляться в получении удовольствия. Это касается тех индивидов, которые, к примеру, придерживаются диеты, занятий спортом или же науки. Оказывается, что лучшим способом для сохранения «жизни» самоконтроля стоит делать передышки. При диетах, к примеру, нужно делать «чит милы», то есть кушать всё, что хочет организм и мозг. При тяжёлых и чётких занятиях спортом нужно выделять отдых, выделяя время другим хобби. В будущем такие поощрения стоит повторять.

Однако высокий уровень самоконтроля, как заявляют исследователи, очень позитивно влияет на людей, а особенно, на инвалидов. Новая среда и обстоятельства нуждаются в плане. Зачастую многие этот момент упускают, нанося вред самим себе.