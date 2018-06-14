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Ужасный НЛО заметили возле дома премьер-министра Индии

Сегодня, 12:52

Ужасный НЛО заметили на территории дома премьер-министра Индии Нарендра Моди. Отмечается, что государственного деятеля в то время дома не было.

В прошлый четверг, 7 июня, объединенные силы безопасности в Дели проинформировали, что неизвестный летающий объект летал вокруг официальной резиденции премьер-министра Индии 67-летнего Нарендры Моди. Согласно сообщениям, НЛО было обнаружено около 7:30 вечера в Лок Калян Марг, Дели.

Представители Моди сразу отметили, что 2-километровая площадь вокруг дома премьер-министра является нелетающей зоной. Сообщается, что охрана дома немедленно вызвала правоохранительные органы, когда заметила мистический объект на закрытой территории. Когда прибыла полиция, НЛО скрылось в небе.

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