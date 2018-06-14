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Ученые назвали лучший напиток для незабываемого секса

Сегодня, 12:38

Шампанское в небольших дозах способствует более длительной эрекции у мужчин, превращая «дежурный» половой акт в райское наслаждение.

Ученые неоднократно доказывали, что алкоголь негативно сказывается на интимной близости. Разгорячившись крепким спиртным напитком или слабоалкогольными коктейлями в большом количестве, представители сильного пола перестают регулировать сексуальную стимуляцию. Однако исключительно шампанское, исключительно в небольших количествах - это лучший напиток для незабываемого секса.

Положительно влияя на работу мозга и сердечно-сосудистую систему, игристый напиток укрепляет эрекцию, способствуя более длительному половому акту. Ученые назвали соблюдение меры главным условием прелюдии к райскому наслаждению.

К слову, мужчинам, страдающим от сердечно-сосудистых недугов, однако нежелающим их незамедлительно лечить, эксперты рекомендуют одуматься. Работа сердца напрямую связана с либидо, а значит, с огромной долей вероятности у женщины не будет незабываемого секса с сердечником.

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