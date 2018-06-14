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Ведущие мировые лаборатории уже несколько десятилетий работают над усовершенствованием методологии определения генетических различий в структурах ДНК. Первые прорывы в этом направлении произошли несколько лет назад, однако качественный структурный анализ был дорогостоящим и под силу только крупным научным центрам.

Российские ученые научились находить различия в ДНК с помощью «солнечных зайчиков», так генетики назвали методику просвечивания клеток на молекулярном уровне специальным лазером. Луч, «рассыпаясь» на несколько полутонов, указывает на изменения в структуре клеток. Именно преграда, которая появляется при соприкосновении луча с цепочкой ДНК, говорит о патологии.

По словам ученых, теперь практикующие медики, применяя такой метод диагностики, смогут определять на ранней стадии раковые клетки, вирусные инфекции и прочие патогенные новообразования. На следующем этапе разработок российских биологов, стоит решение проблемы распознавания обрывов геномов, без обязательного среза ткани, которое производится иногда слишком поздно.