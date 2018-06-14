VistaNews.ru


Жители Омска по ночам любуются загадочными серебристыми облаками

Сегодня, 11:24

Редкое и завораживающее природное явление становится видным человеческому глазу в первые летние месяцы на высоких широтах. Вот уже почти полтора столетия ученые пытаются понять природу атмосферной аномалии.

Жители Омска по ночам любуются загадочными серебристыми облаками с начала июня. Нереально красивые образование в темном небе рождают самые невероятные фантазии. Это явление особенно ценят романтически настроенные влюбленные пары. Астрономы внимательно изучают аномалию. Светящиеся облака возникают на высоте более 80 километров, вытягиваясь с запада на восток.

                                                     

По версии ученых, так называемые облака мезопаузы, получают свой загадочный серебристый световой фон от гравитационных и даже акустических волн, исходящих с поверхности Земли. Все катаклизмы, происходящие на планете, например, ураганы, торнадо, извержения вулканов и землетрясения, улавливаются мезопаузой. Затем, облака делаются серебристыми, сообщая о природных явлениях.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Астрономы: В космосе происходят странные вспышки

Жители Барнаула видели в небе странные следы инопланетян

Уфологи: В Швейцарии обнаружено НЛО с хвостом

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем