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Редкое и завораживающее природное явление становится видным человеческому глазу в первые летние месяцы на высоких широтах. Вот уже почти полтора столетия ученые пытаются понять природу атмосферной аномалии.

Жители Омска по ночам любуются загадочными серебристыми облаками с начала июня. Нереально красивые образование в темном небе рождают самые невероятные фантазии. Это явление особенно ценят романтически настроенные влюбленные пары. Астрономы внимательно изучают аномалию. Светящиеся облака возникают на высоте более 80 километров, вытягиваясь с запада на восток.

По версии ученых, так называемые облака мезопаузы, получают свой загадочный серебристый световой фон от гравитационных и даже акустических волн, исходящих с поверхности Земли. Все катаклизмы, происходящие на планете, например, ураганы, торнадо, извержения вулканов и землетрясения, улавливаются мезопаузой. Затем, облака делаются серебристыми, сообщая о природных явлениях.