Учёные: Морские котики не видят сны, если спят в воде

Сегодня, 11:19

В воде млекопитающие спят только одним полушарием, и в нем наблюдается лишь медленноволновой сон.

Международная группа исследователей, в которую вошли специалисты из России, Швейцарии и США, доказали, что морские котики, если спят в воде, то не видят сны. Исследования проводились на базе Утришской морской станции Института проблем экологии и эволюции РАН. Учёные установили, что морские котики, в отличии от других млекопитающих, способны пропускать фазу быстрого сна. Специальное оборудование показало, что структура сна зависит у данных животных от места, где им приходится отдыхать. В случае, если это суша, то показатели почти ничем не отличаются от других млекопитающих. В воде же морские котики ведут себя по другому. Они способны спать лишь одним полушарием головного мозга. При этом, в нём наблюдается лишь медленноволновой сон.

Ранее мы писали, что ученые нашли схожие черты у полных собак и людей. Специалисты проверили, будут ли животные так же стремиться получить еду если они будут полными.