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В NASA показали оттенки марсианской тьмы

Сегодня, 10:53

Учёные показали, как потемнеет небо на Марсе перед грядущей сильной песчаной бурей. Учёные переживают, что эта непогода, которая охватит всю планету, «закопает» тоннами пыли или заморозит марсоход Opportunity. Сейчас исследовательская миссия временно остановлена.

Вокруг масштабной песчаной бури на поверхности Марса ходит много слухов и разговоров в научных кругах. Поэтому в NASA решили отвечать на все вопросы и наглядно демонстрировать происходящее.

Сейчас учёные из лаборатории реактивного движения NASA, что является подразделением Калифорнийского технологического института в Пасадене, показали оттенки марсианской тьмы, которая захватит всё небо Красной планеты. Первый снимок показывает яркое полуденное небо, а затем специалисты демонстрируют, как Солнце из-за пыли и песка с ветром начнёт потихоньку пропадать, пока полностью не исчезнет, превратив Марс в царство тьмы.

Исследователи рассказали, что за 20 лет наблюдений за Красной планетой они ещё никогда не видели, как обычный региональный шторм разросся до планетарных масштабов. Многие переживают, что буря просто «закопает» марсоход миссии Opportunity. Но по словам учёных, это маловероятно, а вот, что составляет реальную угрозу для аппарата – это температуры. Из-за того, что из-за шторма не будет видно Солнца, температура опустится до минус 40 градусов по Цельсию. На основании этого батареи ровера могут поломаться.

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