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Физики: Создан первый в мире квантовый чип с «вечной» памятью

Сегодня, 10:19

Проблему квантовых компьютеров решили при помощи кубитов на базе миниатюрных синтетических алмазов. Научная работа, проведенная голландскими учеными из университета Дельфта, опубликована на страницах Nature.

Физики из университета Дельфта заявляют, что ими был создан первый в мире квантовый чип с «вечной» памятью. Исследование оказалось успешным благодаря кубитам, которые представляют собой ячейку памяти и вычислительный модуль квантового компьютера. Они способны сохранять логический ноль и единицу в рамках законов квантовой физики. Для того, чтобы связь кубитов была длительной, ученые использовали их на базе миниатюрных синтетических алмазов. Также пустили в ход особый алгоритм «запутывания» ячеек памяти.

По словам физиков, благодаря проделанным манипуляциям квантовая сеть превратилась в аналог привычного нам интернета. В ходе эксперимента при помощи квантовой запутанности между собой будут соединены четыре города Нидерландов. Именно они предстанут в виде первых узлов квантового интернета в 2020 году.

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