Уфологи обнаружили НЛО рядом с военно-воздушной базой США

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Опытные американские уфологи рядом с военно-воздушной базой Девис-Монтен в штате Аризона обнаружили инопланетный НЛО. Специалисты утверждают, что пришельцы могли изучать военную территорию США.

Жители города Скотсдейл в штате Аризона проинформировали, что увидели в дневном небе необычный объект, который передвигается в сторону военно-воздушной базы Девис-Монтен. Спустя некоторое время данный неопознанный объект зафиксировали и военные авиабазы. Очевидцам удалось зафиксировать на видео загадочный НЛО.

Американцы заявили, что НЛО перемещался и останавливался в воздухе несколько раз, прежде чем начать активное движение на север в сторону военной базы. НЛО описали, как светящийся шар, поэтому с самолетом перепутать его не могли.