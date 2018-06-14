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Кипяченая вода априори считается панацеей от многих заболеваний, связанных с содержанием в сырой воде, текущей из кранов, вредных примесей. Однако, по мнению специалистов, не все столь однозначно.

Врачи сообщили, сколько раз можно кипятить чайник с водой. Оказалось, что повторное кипячение вызывает появление в жидкости патогенных субстанций, например, как тяжелый изотоп водорода дейтерий. Как известно, этот элемент применяется в атомной энергетике, что уже говорит само за себя. Однако если вода перед повторным кипячением охлаждена, то побочное действие почти полностью нейтрализуется, а солей кальция становится еще меньше и вода становится мягче.

Также специалисты советуют пить кипяченую воду горячей и ни в коем случае не употреблять ее после охлаждения в холодильнике. Сразу после кипячения, воду следует перелить в стеклянную емкость, тогда она может быть употреблена повторно. Нельзя смешивать сырую воду с кипяченой, так как происходит моментальное накапливание вредных солей. Воду следует кипятить не менее пяти минут, но и не дольше десяти.