Эксперты опознали загадочную ракету, якобы стартовавшую с острова Уидби в США

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Уфологи были уверены, что речь идёт о корабле пришельцев или же секретной миссии NASA по контакту с инопланетными цивилизациями.

Загадочную ракету, которая была замечена совершенно случайно цифровой камерой, транслирующей погоду на сайте Skunk Bay Weather рано утром 10 июня, опознали. Эксперты раскрыли секрет объекта, который запечатлён на снимке, опубликованном в социальных медиа наблюдателем погоды Грегом Джонсоном. «Ракету», якобы стартовавшую с острова Уидби в штате Вашингтон, США уже успели окрестить кораблём пришельцев или же секретным носителем для миссии по контакту с инопланетными цивилизациями. Некоторые даже рассмотрели баллистическое межконтинентальное оружие в данной фотографии, однако ответ на вопрос, что же это на самом деле, оказался предельно прост. На самом деле, на снимке изображён военный вертолёт. Рядом с местом, где был сделан снимок, расположена база ВМС США. Одно из воздушных судов попало в кадр, однако из-за оптического эффекта не было запечатлено должны образом, что стало причиной появления множества домыслов на этот счёт.

Ранее мы писали, что SpaceX построит на мысе Канаверал ангары для ракет Falcon. Также здесь появится центр управления полётами частной компании.