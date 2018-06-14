Китай вывел спутник на обратной стороне Луны в точку L2

Сегодня, 08:42

Возможно, теперь станут известны все тайны той стороны спутника. «Цюэцяо» стартовал с Земли 21 мая с космодрома «Сичан», расположенном на юго-западе страны.

Сегодня, 14 июня, Китай вывел спутник-ретранслятор «Цюэцяо» в точку L2, расположенную на обратной стороне Луны. Аппарат стал в заданное положение в 6:06 по мск. Мероприятие проводится в рамках лунной миссии «Чанъэ-4». Отмечается, что Китай является первой в мире страной, проделавшей подобные манипуляции.

Согласно заявлению космического ведомства КНР, в L2 орбитальный период объекта совпадает с периодом Земли, сам ретранслятор сохранит ориентацию относительно планеты и Солнца на протяжении длительного времени. Исследовательский аппарат «Чанъэ» мягко приземлится на обратной стороне Луны во второй половине 2018 года. Связь с той территории невозможна, потому «Цюэцяо» будет передавать сигналы на Землю.