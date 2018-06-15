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Депрессия граждан США появляется из-за "тонны" лекарств

Сегодня, 06:45

Чрезмерное увлечение медпрепаратами, которым приписывают чудодейственные свойства, может иметь негативные последствия даже для психического здоровья. К такому выводу пришли учёные.

Они выяснили, депрессия граждан США, зачастую, вызывается принимаемыми ими лекарствами. Треть населения страны может стать подверженной заболеваниям.

Им просто не поясняют, к каким побочным эффектам может привести применение предписанных лекарственных препаратов. К такому выводу пришли специалисты, работающие в Чикаго в Университете Иллинойса.

Депрессия граждан США становится тем более вероятной, что множество из них принимают каждый день не один лекарственный препарат, а несколько. Таким образом, риск развития депрессии только увеличивается.

Установлено, возникновение таких побочных эффектов, как депрессия, происходит вследствие того, что некоторыми лекарствами нарушается флора кишечника и чрезмерно активизируются стрессовые реакции организма.

Депрессия, с которой медики США сталкиваются всё чаще, является психическим расстройством. Заболевание сопровождает ухудшение настроения, нарушение мышления и двигательная заторможенность человека.

Статистика свидетельствует, что сейчас в мире этим заболеванием страдают больше 300 миллионов человек.

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