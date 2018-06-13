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В Китае найден метеорит возрастом старше Солнца

Вчера, 22:56

В Китайской академии наук рассказали о том, что возраст упавшего небесного тела, найденного в юго-западной провинции Юньнань, равняется приблизительно 4,5 миллиарда лет.

Метеорит упал на поверхность Земли и был найден в Китае 1 июня. Сотрудниками обсерватории Цзыцзиньшань было проведено исследование «пришельца», в результате которого удалось установить, что упавшее на Землю тело относится к группе астероидов, которая находится между Юпитером и Марсом.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что метеорит был сформирован более 4,5 млрд лет назад, то есть он намного (даже по космическим меркам) возрастом старше нашего Солнца.

Ученые считают упавшее из космоса тело бесценным для науки артефактом. После того, как ему присвоят имя, он украсит уже имеющуюся коллекцию астероидов Солнечной системы.

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