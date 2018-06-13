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ЕС заплатит 10 млн евро за новый способ полета в космос

Сегодня, 22:33

Брюссель не хочет пользоваться услугами России или США, а запуск спутников обходится им достаточно дорого. Поэтому они предлагают разработать новый способ полета в космос и заплатить за это немалую сумму.

Еврокомиссия устраивает конкурс проектов на разработку экономичного способа отправки на орбиту легких спутников. Сообщается, что ЕС заплатит 10 млн евро тому, кто разработает новый способ полета в космос. Доставка аппаратуры в космос крайне важна, однако требует больших затрат. Именно поэтому необходимо разработать собственную систему проведения подобных операций.

По предварительным данным, особое внимание уделят проектам тех разработчиков, кто уже имел дело в сфере таких услуг. Также отмечается, что количество участников однозначно будет ограниченным, так как подобных разработок и специалистов в них достаточно мало.

Отметим, подобный конкурс был объявлен и в начале этого года, но, по всей видимости, не нашлось идей, удовлетворяющих потребности комиссии.

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