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Американка судится с NASA из-за лунной пыли в пробирке

Сегодня, 21:39

Женщина наняла адвоката и подала иск в федеральный суд против NASA.

Американка Лара Сикко судится с NASA из-за лунной пыли. Она утверждает, что ее отец был другом астронавта Нила Армстронга, который сделал их семье подарок: стеклянную пробирку с серым грунтом, происхождение которого пока неизвестно. К подарку была приложена записка: «Лоре Энн Мюррей — Удачи — Нил Армстронг, «Аполлон-11».

На тот момент девочка интересовалась девчачьими игрушками, а пробирка с неизвестным содержимым не особо ее заинтересовала. Прошло 50 лет, и она нашла старый подарок вместе с запиской, которые лежали в шкатулке.

Теперь американка собирается судиться, с целью подтверждения права собственности на такой вид имущества. Теперь суд присяжных должен будет решить, имеет ли женщина право хранить такого рода подарок.

На данный момент истинное содержимое пробирки еще неизвестно. Адвокатом был сделан запрос на экспертизу, однако установить происхождение серого порошка не удалось. Однако Лора и ее адвокат, все же, надеются на космическое происхождение материала. Адвокат отмечает, что нет такого закона, который бы запрещал владеть лунным материалом, подчеркивая, что это не контрабанда.

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