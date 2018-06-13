Диетологи раскрыли секрет корицы для похудения

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Пряность не только нормализует количество глюкозы и холестерина в крови, но и замедляет выбросы инсулина, которые формируют жировые отложения.

Диетологи провели новые исследования и раскрыли секрет корицы и ее пользы для похудения. Корица активно используется в борьбе за стройную фигуру. Кроме того, пряность способствует снижению аппетита и расщеплению жировых клеток. Этот эффект стал основой для разработки новых программ для похудения.

Продолжение... Диетологи: Резкое похудение влечет множество болезней Врачи-диетологи предупреждают любителей строгих диет о возможных негативных последствиях.... Диетологи считают, что самый эффективный рецепт похудения – это чай из пряности с добавлением меда, который следует пить утром натощак. Применять в данном рецепте можно как порошок, так и твердые палочки. Корицу можно использовать и для приготовления выпечки. Но именно при употреблении корицы в напитках наблюдается ускорение обмена веществ. Для усиления эффекта можно использовать молотый имбирь и черный молотый перец. Смесь надо пить сразу после приготовления раз в два дня.

Корицей не следует злоупотреблять, нужно обязательно учитывать особенности организма. Хороший эффект дает также коктейль из кефира с корицей. Нужно смешать мед с водой, добавить корицу, имбирь, лимон и немного кефира. Такой нехитрый напиток позволит оставаться фигуре стройной, в хорошем тонусе и обеспечит отличное настроение, утверждают диетологи.