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Диетологи: Резкое похудение влечет множество болезней

Сегодня, 20:52

Врачи-диетологи предупреждают любителей строгих диет о возможных негативных последствиях. Диетологи перечислили возможные болезни.

Диетологи отмечают, что резкое похудение зачастую влечет за собой множество болезней. Врачи уверяют, что, отказавшись от завтраков и жиров в рационе, человек можно довести до того, что кровь в организме начнет сгущаться.

Также, резко потеряв вес, можно приобрести желчнокаменную болезнь или цирроз печени. Резкое похудение также приводит к сбоям в менструальном цикле, патологиям сердечно-сосудистой системы, уменьшению мышечной массы, а также к гормональным, микроэлементным и электролитным нарушениям.

Если масса тела уменьшается на 10% за три месяца, то есть риск развития нутритивной недостаточности, требующей лекарственной коррекции.

Диетологи утверждают, что наиболее безопасным будет терять от 1 кг в неделю. Это обезопасит организм от возможных нарушений и обеспечит страховку от резкого возвращения веса.

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