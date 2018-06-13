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Томских школьников научат разрабатывать нейротехнологии

Сегодня, 20:45

Такая уникальная возможность появится благодаря открытию летнего кружка нейромоделистов на базе Томского государственного университета.

Томских школьников научат разрабатывать нейротехнологии: браслет настроения, современный будильник и даже детектор лжи. Обучать старшеклассников будут преподаватели радиофизического факультета. Для успешной реализации проектов ребят посвятят в тонкости 3D-моделирования, 3D-печати, программирования, расскажут о профессиях будущего и перспективности работы в сфере нейротехнологий.

К примеру, браслет настроения с помощью цветов будет отражать настроение человека. Так, зеленому цвету соответствует состояние спокойствия, синий – волнение, а красный – злость. Современный будильник, подстраиваясь под ритм сна владельца, будет его будить в наиболее благоприятное время, чтобы обеспечить легкий подъем.

Отмечается, что подобные занятия помогут определиться абитуриентам в выборе своего будущего. Также прохождение курсов даст дополнительные баллы при поступлении в вуз.

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