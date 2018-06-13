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Учёные: У эмпатичных людей иное восприятие музыки

Сегодня, 20:40

Музыка давно многими воспринималась в качестве явления, данного Богом. Некоторые договаривались до того, что чем в государстве больше музыки, тем больше у него рабов.

Исследования продолжаются и до сих пор. По последним данным, которые получили учёные, у эмпатичных людей восприятие музыки совершенно иное. К такому выводу пришли специалисты, работающие в Калифорнийском университете.

Для своих опытов ими были привлечены 20 молодых волонтёров. Им предстояло прохождение специального психологического теста, определяющего уровень их эмпатии. Затем испытуемым предложили прослушивание музыки. Среди неё были композиции, которые им нравятся, не нравятся, и которые они слышат впервые. В период этого изменения в структуре их мозга регистрировались с помощью аппарата МРТ.

Как оказалось, полосатым телом головного мозга подопытных демонстрировалась наибольшая активность, когда звучала узнаваемая мелодия. Этот сегмент мозга считается ответственным за возникновение позитивных эмоций и желания получить за это вознаграждение. Также он отвечает за социальное поведение своего обладателя и за понимание действий, осуществляемых «чужими людьми».

На основании проведённого эксперимента учёные полагают, что у эмпатичных людей есть способность к общению при помощи музыки, даже в случае отсутствия им подобных.

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