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Австралийские ученые разработали технологию, с помощью которой можно улучшить вкус и запах некачественного вина. Подобный эффект достигается с помощью наночастиц.

Ученые-химики из Австралии сумели создать наночастицы, способные соединяться с молекулами, которые имеют неприятный вкус или запах, устраняя эти недостатки. Теперь с помощью нанотехнологий можно изменить вкус вина.

Учены объясняют, что наночастицы состоят из оболочки, которая соединяется с молекулами, и ядра, которое и выполняет функцию очищения и нейтрализации неприятных вкуса и запаха.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого добавляли в вино вещество IBMP, ухудшающее его вкус. Затем они давали сомелье-любителям на пробу два вина: настоящее и подпорченное добавленным веществом. Выяснилось, что испытуемые посчитали вино с добавлением вещества недозрелым или испорченным. Когда же химики пустили в ход наночастицы, мнение экспертов изменилось в лучшую сторону.

Ученые отмечают, что подобным образом можно улучшать вкус и запах не только вина, но и других напитков.