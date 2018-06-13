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Астрономы: На орбите новорожденной звезды найдены три молодые планеты

Сегодня, 19:41

Исследование с использованием радиотелескопов ALMA провели ученые австралийского университета Монаш и американского Мичиганского университета. Научная работа опубликована в Astrophysical Journal Letters.

Астрономы провели исследование, в результате которого на орбите новорожденной звезды под научным названием HD 163296 найдены три молодые планеты. Наблюдения провели на большой решетке ALMA, что в корне изменило понимание природы новых для астрономии протопланетных дисков. Зафиксированные промежутки и кольца доказывают присутствие протопланет, что позволил заметить новый способ исследования. Метод заключается в поиске аномалий в потоке газа по допплеровскому смещению показателя длины волны эмиссионной линии CO.

HD 163296 располагается в созвездии Стрельца в 330 световых годах от Земли. Масса космического тела в два раза больше массы Солнца, но ей всего 4 миллиона лет.

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