Ученые назвали лучшими мозговые пароли

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Ученые провели исследования и выяснили, что наиболее надежным паролем может стать электроэнцефалограмма.

Все большую популярность в мире обретает способ защиты биометрическими данными: отпечаток пальца, сканирование радужки или распознавание голосом. Однако мошенники научились обманывать и такой способ защиты, надевая линзы, снимая отпечатки и проделывая другие махинации. Из этого следует, что биометрическая система защиты – вчерашний день. Поэтому американские ученые решили разработать новый способ защиты, используя в качестве пароля волны, которые производит мозг, реагируя на внешние раздражители, которыми могут служить текст или изображение.

В исследовании приняли участие 179 добровольцев, которым показывали три картинки разного типа: картинку с животным, фотографию знаменитости и короткую фразу. Цикл повторяли 3 раза, фиксируя ответную реакцию мозга. Новый способ создания пароля проверили и на устойчивость ко взлому, а также долговечность. «Мозговые пароли» показали высокую надежность и запоминаемость в 95%.

Ученые отмечают, что такой способ защиты подделать невозможно, так как подобные реакции мозга уникальны, а главное – неосознанные.