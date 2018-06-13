VistaNews.ru


Учёные определили, из скольких галактик сформировался Млечный Путь

Сегодня, 19:20

Астрофизиков всегда интересовало, что лежит в основании того, что ныне называют Млечный Путь. Голландские специалисты, работающие в Гронингенском университете, полагают, им удалось это установить.

Учёные определили, что Млечный Путь сформировался из нескольких галактик и одного слияния, бывшего масштабным. Помимо того, они уверены, что это образование пережило за период своего существования не менее пяти столкновений.

Данные для исследований предоставил спутник ESA Gaia. Он передал из дальнего космоса сведения о том, как движется большое количество звёзд и, каково их положение теперь.

В то же время информация о том, каковы были особенности, по которым сформировался Млечный Путь, до сих пор недостаточна. Учёные полагают, что главными особенностями в его эволюции было постепенное слияние структур меньшего размера, которые с течением времени образовали крупные объекты.

Для начала специалисты выделили сведения о тех телах, которые находятся от Солнца на расстоянии 3 тысяч световых лет.

После фильтрации звёзд было выделено 6 тысяч из них, которые «проживают» в гало. Исследовав их траектории, учёные нашли тела с общим происхождением.

Специалисты полагают, галактику могли полностью изменить даже несколько крупных слияний. Помимо того, на нынешнее состояние того, как выглядит Млечный Путь, повлияло не менее, чем одно масштабное столкновение во Вселенной.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые прогнозируют столкновение Млечного Пути с Андромедой

Агентство NASA зафиксировало процесс слияния галактик

Ядерную зиму может вызвать взрыв в центре галактики

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем