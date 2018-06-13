Учёные определили, из скольких галактик сформировался Млечный Путь

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Астрофизиков всегда интересовало, что лежит в основании того, что ныне называют Млечный Путь. Голландские специалисты, работающие в Гронингенском университете, полагают, им удалось это установить.

Учёные определили, что Млечный Путь сформировался из нескольких галактик и одного слияния, бывшего масштабным. Помимо того, они уверены, что это образование пережило за период своего существования не менее пяти столкновений.

Данные для исследований предоставил спутник ESA Gaia. Он передал из дальнего космоса сведения о том, как движется большое количество звёзд и, каково их положение теперь.

В то же время информация о том, каковы были особенности, по которым сформировался Млечный Путь, до сих пор недостаточна. Учёные полагают, что главными особенностями в его эволюции было постепенное слияние структур меньшего размера, которые с течением времени образовали крупные объекты.

Для начала специалисты выделили сведения о тех телах, которые находятся от Солнца на расстоянии 3 тысяч световых лет.

После фильтрации звёзд было выделено 6 тысяч из них, которые «проживают» в гало. Исследовав их траектории, учёные нашли тела с общим происхождением.

Специалисты полагают, галактику могли полностью изменить даже несколько крупных слияний. Помимо того, на нынешнее состояние того, как выглядит Млечный Путь, повлияло не менее, чем одно масштабное столкновение во Вселенной.