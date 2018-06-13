Ученые: Некоторые виды алкоголя вредят тонусу кожи

Сегодня, 19:45

Выяснилось, что алкоголь может поспособствовать быстрому старению кожи, а также привести к возникновению акне и угрей.

Самым вредным алкоголем ученые посчитали красное вино, которое само по себе является нефильтрованным напитком, поэтому почки и печень трудятся в несколько раз больше, чем обычно, чтобы его переработать. Как результат, если переборщить с таким напитком, на лице появляются неприятные раздражения в виде прыщей. Поэтому, если у человека склонность к возникновению акне, то красное вино усугубит проблему.

Белое вино содержит слишком много сахара, что негативно влияет на фигуру человека, а также излишки соли, что может привести к вздутию. Также сахар негативно влияет на состояние кожи. Виски и ром могут способствовать раннему старению кожи.

Ученые также назвали и менее опасные для тонуса кожи виды алкоголя, такие, как водка, джин и текила. Но это не отменяет причиняемого вреда алкоголем организму человека в целом.