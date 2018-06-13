Физики: Пространственно-временные тоннели уже обнаружены

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Двери в другие миры находятся повсюду, до них лишь нужно добраться, чтобы начать путешествовать по измерениям.

Бельгийские физики из Католического университета Лёвена пришли к выводу, что пространственно-временные тоннели существуют в космосе и через них можно осуществлять путешествия в другие миры. Поводом для столь смелых утверждения стали результаты исследования гравитационных волн, зафиксированных детектором LIGO.

Специалисты уверены, что такие излучения могли быть образованы не слиянием черных дыр, а «схлопыванием» так называемых кротовых дыр. Их ориентировочные места нахождения уже обнаружены, что позволяет говорить о том, что есть определённые участки космоса, где можно начинать путешествия во времени и пространстве. Когда будет совершена первая экспедиция, пока никто говорить не берётся, поскольку данный вопрос ещё не исследован в должной мере.

Ранее мы писали, что американец снял на видео проникновение НЛО через «небесный портал». Мужчина случайно стал свидетелем того, как якобы инопланетный корабль вошёл в атмосферу под покровом молний. Специалисты заподозрили, что грозовой шторм вызвал как раз-таки тот самый портал.