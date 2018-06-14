Ученые: Солнце уменьшается в период активности

Сегодня, 02:15

Исследователи наблюдали за Солнцем на протяжении нескольких десятков лет и изучили его сейсмическую активность.

Диаметр звезды составляет до 700 километров. Каждые 11 лет Солнце доходит до самого пика своей активности. О результатах своих исследований сообщили Александр Косичев из Нью-Джерси и Жан-Пьер Розло из Ниццы.

Площадь Солнца не постоянна, она все время меняется, то увеличиваясь, то уменьшаясь благодаря действиям сейсмических волн. В это время Солнце изменяется в размерах в несколько раз, ужимаясь на 1-8 километров. Сообщается, что Солнце не обладает четко установленными границами, поэтому, о его размере нельзя сказать точно. Ученые зафиксировали, что Солнце в период активности уменьшается.

Вращаясь, звезда уменьшается, так как ее сейсмические волны становятся менее активными. Ученые констатировали особые изменения в форме на глубине в 5000 км, где разница в размерах колеблется от 5 до 8 километров.