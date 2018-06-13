В РФ химики придумали новый уникальный сверхтвёрдый материал

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Новое открытие, которое сможет стать «прорывным», сделано российскими специалистами в содружестве с коллегами из Китая. Оно сможет победить в этом отношении даже сплав «победит».

И не просто победить, а с преимуществом не менее, чем в 50%. «Победит» на сегодняшний день является главным сплавом, применяемым современной обрабатывающей промышленностью. Теперь в РФ химики придумали новый сверхтвёрдый материал.

«Победит» был открыт советскими металлургами ещё в 1929 году. В его основе лежит соединение, в котором объединены вольфрам, углерод и кобальт. С тех пор он считался лучшим в качестве основания для режущих инструментов, которым было необходимо обладать качествами износостойкости и сверхвысокой прочности.

В то же время, это сверхтвёрдый материал обладал и весьма существенными недостатками. Производить его было дорогим удовольствием. Помимо того, он весьма хрупок.

Поэтому инструменты, в которых использовался этот сверхтвёрдый материал, делали не целиком из него, а путём вставок или напыления наночастиц. Однако у его конкурентов недостатков значительно больше.

Уже почти 100 лет ученые бьются над тем, можно ли найти ему замену. В РФ химики, похоже, смогли с этим справиться. Они считают, что новый сверхтвёрдый материал может быть изготовлен с помощью пентаборида вольфрама, который будет в изготовлении дешевле, а в прочности лучше.