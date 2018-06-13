Медики нашли способ сохранить часть молочной железы у больных раком

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Врач обнаружил такую возможность после того, как одна из пациенток попросила сделать рубец от мастэктомии меньше.

В Сингапуре медики нашли способ частично облегчить жизнь женщин, страдающих от онкологических заболеваний груди. В частности, доктору Лим Геок Хуну удалось открыть методику, позволяющую сохранить часть молочной железы у больных раком пациенток.

Всё началось с того, что одна из женщин перед операцией по мастэктомии попросила уменьшить рубец. Обычно в таких случаях женщины лишаются сосков и большей части молочных желез. Когда человек переживает глубочайший стресс от заболевания раком, удаление части груди, которое, по сути, навсегда лишает женщину привычной внешности, ещё больше бьёт по психологии пациента.

Доктор Хун нашёл способ, как это предотвратить. При этом он подчёркивает, что никаких новаторств не применял, а лишь использовал и усовершенствовал знания коллег, собранные с 1990-х годов. Методика хирурга позволяет женщинам сохранить часть молочной железы, а также соски, что делает грудь почти такой же, как и до операции. При этом на здоровье пациенток это никак не сказывается.

Ранее мы писали, что женщина вылечила рак груди с помощью собственных лейкоцитов. Пациентка из США устала бороться со смертельным заболеванием при помощи традиционных методов и решила опробовать новые способы.