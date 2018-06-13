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В штате Кентукки очевидцы поймали на камеру настоящий НЛО

Сегодня, 15:54

В американском штате Кентукки местные жители стали очевидцами настоящего НЛО, который появился над жилым домом поздно ночью. Космический объект удалось поймать на камеру смартфона и опубликовать на YouTube.

Жители американского штата Кентукки, который расположен на юго-востоке США, неожиданно стали очевидцами НЛО, который появился в небе. По словам американцев, сначала в воздухе они увидели только пульсирующий шар, а затем заметили, что два объекта мигают друг другу. Из описания стало известно, что НЛО были линзовидной формы, которая была почти невидимой.

На данный момент случаем с НЛО занимаются уфологи. Напомним, что в последний раз летающую тарелку пришельцев в штате Кентукки видели в 2016 году. Тогда после наблюдения за посадкой НЛО у очевидцев внезапно началась сильная лихорадка.

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