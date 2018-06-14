Ученые выяснили, почему китовые акулы собираются в стаи в некоторых местах океана

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Ученым удалось изучить те части океана, в которых собираются акулы. Теперь стала известна причина, почему большие китовые акулы выбирают конкретные части океана для среды обитания.

Исследователи выяснили, что рыбы собираются во впадинах из-за того, что там присутствует как теплая, так и холодная вода одновременно. Китовая акула является одной из самых крупных рыб в мировом океане. Их размер может достигать до 20 метров. Взрослые особи часто живут и питаются самостоятельно, однако в некоторое время они собираются в стаи и очень долго находятся во впадинах, в которых присутствует давление и перепады температур. В таких местах акулам удается находить пищу и согревать свое тело. Подобное открытие позволило ученым лучше изучить поведение больших рыб, что позволит им обеспечить защиту акул от незаконной деятельности браконьеров.