Ученые: Обучение игре на виолончели улучшает мозговую активность

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Эффект обусловлен именно процессом обучения и не зависит от его результативности.

При проведении долгосрочного фМРТ-исследования канадским ученым удалось доказать, что обучение игре на виолончели улучшает функциональную связь между аудиторными и моторными отделами мозга, то есть мозговую активность в целом. Уже довольно давно известно о том, что головной мозг меняется не только с возрастом, но и вследствие приобретенного опыта. Например, доказано, что лондонские таксисты имеют более высокий гиппокамп (структура, отвечающая за пространственную память), чем другие люди, так как должны помнить множество маршрутов.

Другой пример - игра на музыкальных инструментах, которая тоже улучшает нейропластичность. Исследования, как правило, касались игры на фортепиано, так как игра на струнных инструментах подразумевает асимметричную моторику, и соответствующая ей мозговая активность, возможно, будет сложнее.

Любопытно, что повышение активности нейросвязей не зависело от точности воспроизведения нот при игре на виолончели и обусловлено исключительно активным процессом обучения.