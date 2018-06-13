Ученые: Болезнь Джорджа Майкла чаще убивает мужчин, чем женщин

Вчера, 23:45

В 2016 году певец умер от дилатационной кардиомиопатии, тогда он боролся с зависимостью от героина. Исследование провели британские ученые из Имперского колледжа Лондона во главе с доктором Санджеем Прасада.

Ученые провели эксперимент с участием 591 и 290 женщин и мужчин соответственно, которые имели диагноз дилатационная кардиомиопатия. В результате было установлено, что болезнь Джорджа Майкла, от которой певец умер в 2016 году, чаще убивает представителей мужского пола, чем женского (на 64%).

Таким образом, эксперты надеются, что результаты исследования позволят врачам больше обращать внимание на мужчин и назначать им дополнительные проверки сердца. Дилатационная кардиомиопатия представляет собой заболевание миокарда, оно сопровождается развитием растяжения полостей органа, с возникновением систолической дисфункции без увеличения толщины стенок сердца.