Ученые нашли межзвездную пыль на Земле, которая старше Солнечной системы

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Ученые обнаружили уникальные частицы межзвездной пыли в верхней атмосферы Земли. Сообщается, что данная пыль намного старше Солнечной системы, и именно она сможет рассказать ученым о том, как планеты и звезды образовались с самого начала.

Ведущий автор исследования Хоуп Ишии из Гавайского университета в Маноа утверждает, что ученым удалось обнаружить самые древние материалы из которых зародилась Вселенная. Сообщается, что найденные космические частицы пережили по меньшей мере 4,6 миллиарда лет и путешествовали по невероятным расстояниям, согласно новым исследованиям их химического состава.

«Наши наблюдения показывают, что данные уникальные мелкие частицы представляет собой межзвездную пыль, которая образует строительные блоки планет и звезд. Это достаточно редкий шанс изучить материал, который сформировал нашу Солнечную систему», - заявил Хоуп Ишии.