Зонд «Хаябуса-2» смог сфотографировать астероид Рюгу

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Астрономы продолжают внимательно отслеживать движение всех космических пришельцев, приближающихся к Земле и могущих стать потенциально опасными. Ведут такие наблюдения и японские специалисты.

Запущенный ими зонд «Хаябуса-2» смог впервые сфотографировать астероид Рюгу. Аппарат сделал два его снимка с расстояния приблизительно в 1,5 тыс. километров. Дистанция очень значительная, поэтому снимки вышли не очень хорошего качества.

У первого была 178-секундная выдержка, и на нём виден не только астероид, но и близлежащие к нему светила из созвездия Близнецов. Выдержка второго снимка 0,09 секунды. Рюгу виден на нём только в качестве маленькой точки.

Специалисты считают, что размеры Рюгу не менее 900 метров. Поэтому сделанное ими расширение снимков с «Хаябуса-2» пока не позволяет делать выводы ни о том, какую структуру имеет Рюгу, ни о том, каковы его физические параметры.

«Хаябуса-2» максимально приблизится к Рюгу 27 июня. Расчётное расстояние между ними составит 20 километров. Тогда зонд сможет сделать намного более качественные снимки.

Согласно размещённой информации, исследование Рюгу будет продолжаться до конца 2019 года.