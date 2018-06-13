VistaNews.ru


Зонд «Хаябуса-2» смог сфотографировать астероид Рюгу

Сегодня, 11:57

Астрономы продолжают внимательно отслеживать движение всех космических пришельцев, приближающихся к Земле и могущих стать потенциально опасными. Ведут такие наблюдения и японские специалисты.

Запущенный ими зонд «Хаябуса-2» смог впервые сфотографировать астероид Рюгу. Аппарат сделал два его снимка с расстояния приблизительно в 1,5 тыс. километров. Дистанция очень значительная, поэтому снимки вышли не очень хорошего качества.

У первого была 178-секундная выдержка, и на нём виден не только астероид, но и близлежащие к нему светила из созвездия Близнецов. Выдержка второго снимка 0,09 секунды. Рюгу виден на нём только в качестве маленькой точки.

Специалисты считают, что размеры Рюгу не менее 900 метров. Поэтому сделанное ими расширение снимков с «Хаябуса-2» пока не позволяет делать выводы ни о том, какую структуру имеет Рюгу, ни о том, каковы его физические параметры.

«Хаябуса-2» максимально приблизится к Рюгу 27 июня. Расчётное расстояние между ними составит 20 километров. Тогда зонд сможет сделать намного более качественные снимки.

 Согласно размещённой информации, исследование Рюгу будет продолжаться до конца 2019 года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Японский зонд Hayabusa-2 сделал первые снимки астероида Рюгу

С расстояния 5 млн километров зонд сделал снимки Земли и Луны

К Земле 21 декабря приблизится астероид Teros-939

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем