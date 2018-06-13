NASA: Первый человек отправится на Марс в 2040 году

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Специалист NASA Джим Грин, который занимается подготовкой отправки первых людей на Марс, проинформировал, что впервые астронавты ступят на Красную планету уже в 2040 году. Об этом передает информационное агентство VladTime.

Стало известно, что в 2040 году первые астронавты NASA прибудут на Марс, с целью его колонизировать. Ученый Джим Грин проинформировал, что сейчас комическое агентство решает все вопросы с доставкой людей на красную планету, а также занимается разработкой специальных костюмов для астронавтов.

Кроме того, Грин сказал: «Люди, которые отправятся туда, являются настоящими пионерами». Первым людям понадобится ферма, как источник пищи, чтобы выжить. Ученые считают, что спаржа, бобы и картофель - это жизнеспособные культуры, которые будут расти на Марсе. Необходимо также построить дома и инфраструктуру. Грин в заключение сказал, что 3D-принтеры могут использовать пыль на планете для создания мест обитания.