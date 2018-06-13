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Жители Италии стали свидетелями погони истребителей за НЛО

Сегодня, 11:31

Самолёты итальянских ВВС хотели выйти на контакт с представителями внеземных цивилизаций.

Свидетелями погони истребителей за НЛО стали жители провинции Бьелла, что на северо-западе Италии. Очевидцы утверждают, что неопознанный объект довольно ловко маневрировал в небе и практически не оставил шансов двум самолётам итальянских ВВС. Люди, которые воочию видели данный инцидент, утверждают, что это произошло на днях вечером.

Сперва, по их словам, в небе появился огромных размеров светящийся НЛО. Следом за ним на небосводе показались два истребителя. Видно было, что они не сопровождают данный летательный аппарат, поскольку все участники погони двигались на огромной скорости. Несмотря на то, что пилоты выжимали все из своих судов, самолёт пришельцев, коим его посчитали итальянцы, практически оставил не у дел своих преследователей. Довольно скоро он исчез, так и не позволив военным выйти с собой на контакт. Очевидцы утверждают ,что речь на самом деле шла о внеземном аппарате, поскольку он не был ни на что не похож.

Представители Минобороны Италии данный инцидент до сих пор не комментируют. Люди опасаются, что на Земле активизировались пришельцы, но власти скрывают от общественности правду. В пользу данного утверждения говорит тот факт, что по всему миру в последнее время всё чаще замечают НЛО, которые уже даже не пытаются скрываться.

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