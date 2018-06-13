В NASA нашли способ, как отправить человека в атмосферу Венеры

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Несмотря на то, что на поверхности Венеры происходит кромешный ад, в облаках на расстоянии 30 миль от поверхности ситуация может быть совершенно иная.

В то время, как основные усилия Национального аэрокосмического агентства США (NASA) направлены на исследования Марса и Луны, а также отправку экспедиций именно на эти объекты, часть специалистов ведомства ориентирована на изучение перспектив освоения Венеры.

Так, представители исследовательского центра NASA в Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния уже давно работают в данном направлении и даже имеют определённые успехи. В частности, они утверждают, что разработали проект аппарата, похожего на дирижабль, который позволил бы людям долгое время парить в облаках Венеры.

На поверхности планеты, как известно, совершенно неподходящие условия для существования жизни. Кислотные дожди и аномально высокая температура уничтожают всё живое, что может там быть. Совершенно иная ситуация на высоте 30 миль от поверхности в венерианской атмосфере. Там более менее нормальное давление и температура, что позволяет говорить о перспективах нахождения там людей. Сейчас исследователи работают над проектом космической экспедиции, призванной открыть человечеству совершенно новый мир.

Ранее ученые сообщили, что на Земле могут жить странные существа с Венеры. В то время, как люди ищут пути миграции на данную планету, к нам уже прилетели гости оттуда, уверены специалисты. По мнению экспертов, они могли переправиться сюда на астероиде.