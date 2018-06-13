Ученые: Точный возраст Луны равен 4,51 миллиардам лет

Сегодня, 08:43

Установили его по образцам циркония, собранного в далеком 1971 году. Научную работу провели представители Калифорнийского университета.

Американские ученые заявили, что точный возраст Луны равен 4,51 миллиардам лет, плюс или минус составляет 10 миллионов лет, поскольку точное зарождение спутника Земли определить трудно. Материалом в исследовании стал цирконий, взятый с Луны во время экспедиции в 1971 году. Минерал образовался в результате застывания магмы на лунной поверхности.

Большинство веществ появились на космическом теле позднее, но цирконий смог находится несколько миллионов лет без налета отходов из-за своей специфики, сохраняя первозданный вид. Образование Луны в научных кругах обросло теориями. Согласно самым распространенным, катаклизм на Земле спровоцировал отделение куска от планеты или Луна ранее была астероидом, оставшимся в гравитационном поле.