Ученые: Повышенное кровяное давление грозит слабоумием

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Британские ученые утверждают, что пациенты с повышенным кровяным давлением имеют гораздо более высокий риск развития слабоумия. Медики выяснили, что в 50% случаев высокое давление указывает на деменцию в будущем.

Ученые из Университетского колледжа Лондона считают, что даже слегка повышенное кровяное давление в течение длительного периода времени может повредить мозг. Идеальное кровяное давление - это значение между 90/60 и 120/80 мм рт. ст. Пациентам обычно диагностируют высокое кровяное давление и предписывают лечение, только если верхний показатель выше 140 мм рт. ст.

Исследование ученых показало, что взрослые люди с давлением 130 мм рт. ст. на 50% рискуют в будущем развитием слабоумия. По статистике, около трети взрослых имеют высокое кровяное давление, которое связано с употреблением алкоголя, избыточным весом, курением и слишком большим количеством соли.