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Согласно более ранним исследованиям, такие симптомы не поддавались влиянию медицинского вмешательства, однако медики смогли раскрыть новые нюансы, которые оказались неожиданно эффективными.

Ученым удалось вылечить у мышей последствия деменции, в том числе – улучшить память подопытных и снизить количество слипшегося тау-белка в организме, что провоцирует таупатию. Подопытными были выбраны 12-месячные грызуны, что приравнивается к 60 годам для человека. Мышам давали препарат зилеутон, использующийся астматиками при бронхоспазмах, и именно такие симптомы имеют прямое взаимодействие с мозгом и памятью.

Как сообщили ученые, после 16-недельного курса получения препарата мыши показали отличные результаты и выраженность их недуга уменьшилась. Тест на память в лабиринте грызуны прошли намного лучше, а тау-белок в их организме начал приобретать нормальное состояние. Специалисты считают, что в дальнейшем результаты данного исследования помогут больным Альцгеймером и другими нейродегенеративными недугами возвращаться к нормальной жизни.