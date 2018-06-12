Ученые: Человечество стремительно глупеет

Сегодня, 19:40

Ученые зафиксировали падение IQ почти на 14 баллов за полтора столетия. Это большая разница, когда речь идет о среднестатистических показателях всего человечества.

Исследователи объясняют это тем, что сейчас активно распространяются компьютерные технологии, которые идут все дальше. Ученые 1980-х годов говорили о теории, согласно которой, интеллект человека с каждым годом должен был повышаться на 0,1%, однако сегодняшние данные полностью противоречат этому. Ученые отмечают, что человечество стремительно глупеет.

Современный человек все больше дел перекладывает на автоматизированные компьютеры. Известно, что в некоторых школах уже разрешены калькуляторы на уроках математики, поэтому дети не могут самостоятельно посчитать цифры. Также скорость защитной реакции ослабевает, что обусловливается тем, что современному человеку нечего бояться. К примеру, древний человек постоянно опасался нападения диких животных, его мозг активно работал даже ночью. Ученые констатировали тот факт, что уровень IQ в мире действительно понижается. Те задания, которые были под силу 8-летним детям лет 30 назад, теперь не могут решить даже взрослые.