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Технология CRISPR может избавить от болезней или вызвать рак

Сегодня, 19:05

Учёные скрывают подробностей исследования, поскольку боятся шокировать общество раньше времени.

Перспективная технология редактирования генов CRISPR-Cas9 потенциальная интересна для многих сфер деятельности. Её в перспективе можно применять как в аграрном секторе, так и в высокотехнологичной медицине. Предварительные исследования показали, что данное направление может быть чрезвычайно полезно для человечества. С помощью CRISPR можно устранить предрасположенность ко многим опасным заболеваниям, в том числе к раку, однако у данного открытия может быть и другая сторона. Ряд учёных считают, что замещение генов в ДНК человека может иметь обратный эффект. Это в конечном итоге может способствовать развитию онкологии в самых непредсказуемых органах. Поскольку данная технология ещё до конца не изучена, трудно говорит о её перспективах. Между тем, уже известно, что первые наработки в данном направлении есть, однако учёные, которые работают над CRISPR, не спешат ими делиться, чтобы не шокировать или не обнадёживать общество.

Ранее мы писали, что ученые нашли лёгкую причину возникновения рака. По словам специалистов, одна из нитей РНК имеет аномальную длину, что формирует предрасположенность к опасному заболеванию.

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