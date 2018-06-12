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Врач назвал точные симптомы мочекаменной болезни

Сегодня, 18:53

Очень важно позаботиться о почках, поскольку они отвечают за процесс избавления от токсинов и фильтрацию примесей из крови и мочи. Когда почки не способны устранять токсичные материалы, начинает формироваться почечный камень. Согласно статистике, распространенность хронической болезни почек составляет около 14%. Многие люди вынуждены тратить свое время на регулярный диализ из-за болезни почек.

Всегда лучше держаться подальше от болезней. Поэтому врач назвал точные симптомы мочекаменной болезни. Основной симптом - острая резкая боль.

Записаться на прием к врачу, если у вас есть любые признаки и симптомы, которые вас беспокоят, стоит в любом случае, а особенное внимание обратить на следующие симптомы: боль настолько сильная, что Вы не можете усидеть на месте или найти удобное положение; тошнота и рвота; лихорадка и озноб; кровь в моче; утрудненное мочеиспускание. Стоит учитывать наличие факторов-риска получить это заболевание.

Семейная или личная история, обезвоживание, определенная диета, лишний вес, заболевания органов пищеварения и хирургия, другие заболевания – способны дать зеленый свет развитию мочекаменной болезни.

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