Ученые: Грибы полезны для мозга

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Некоторые их виды содержат вещества, стимулирующие рост нейронов.

Малазийские учёные доказали, что грибы полезны для головного мозга человека. Их употребление в умеренных дозах приводит к развитию данного органа, в частности, профилактике болезни Альцгеймера. Исследователи изучили 11 видов съедобных грибов на предмет имеющихся у них свойств. Результаты наблюдений, а также экспериментов на лабораторных мышах показали, что некоторые из них содержат вещество, стимулирующее рост нейронов в мозге. Соответствующие процессы приводят к тому, что орган становится более защищён от нейродегенеративных заболеваний. Помимо прочего есть основания полагать, что употребление грибов способствует антиоксидативному и противовирусному воздействию на организм. Также отдельно учёные отметили, что люди, которые едят этот продукт, меньше подвержены отложению холестерина в организме. Между тем, исследователи рекомендуют соблюдать разумные дозы при питании грибами, поскольку они также имеют свойство впитывать в себя вредные вещества.

Ранее учёные выяснили, чем полезен лайм для организма. Последние исследования в данной области показали, что продукт содержит большое количество веществ, способствующих профилактике множества заболеваний.