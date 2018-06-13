Ученые: Странные существа с Венеры живут на Земле

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Специалисты рассказали, что некие создания имеют приспособленность к максимально высоким температурам и сильному давлению, а такие показатели не могли быть развиты в пределах Голубой планеты. Возможно, они пересекли космическое пространство и прилетели на астероиде.

Ученые заявили, что странные существа с Венеры живут на Земле. Речь идет о бактериях семейства экстремофилы, которые не боятся такой же экстремальной жары или погружения глубоко под воду, где давление может погубить другие виды живых организмов. Эксперты предположили, что зародиться такие бактерии могли на другой планете – Венере.

По словам американского специалиста Дэвида Гринспуна, любая жизнь зарождается в разных уголках Вселенной, а после спокойно может распространяться по другим пригодным частям космического пространства. Астероиды и камни, падающие на Землю, способны сработать для микроорганизмов в качестве транспортного средства. Распространение вирусов и развитие инопланетных существо возможно на нашей планете благодаря высокому содержанию в атмосфере кислорода. Ученые предполагают, что пришельцы уже давно живут среди людей, но скрывают свое существование ради исследования человечества. Неоднократно над Землей замечали загадочные объекты, некоторые из них похищали людей и проводили опыты. До сих пор несколько сотен человек по всему миру, которые были похищены инопланетянами, считаются пропавшими без вести.