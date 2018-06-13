Сегодня, 03:30

Ученые приняли вариант на рассмотрение и готовы сделать его легитимным, если он успешно пройдет испытания. В госпиталях доктора пытаются справиться с неприятными ощущениями пациентов в кресле врача стоматолога именно этим инновационным методом.

Использование виртуальной реальности (VR) и видеоигр как средств, способных отвлечь пациента от болевых ощущений, не является совсем уж новой идеей. Исследования показывают действенность такого подхода. Во Франции обезболивания проводят с VR.

«Поход к стоматологу - это страх, который разделяют многие люди, из-за боли и дискомфорта во время визита! Виртуальная реальность может стать альтернативой и может уменьшить беспокойство и боль во время различных процедур», - заявили ученые.

Этот особый метод позволяет увеличить болевой порог человека за счет фокусации мыслей на игровом процессе, тем самым помогая дантисту решить проблему клиента «играя».